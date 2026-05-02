2日未明、茨城県ひたちなか市の橋の上で、30歳の男性が車にひかれ死亡しました。警察は、ひき逃げ事件とみて捜査しています。警察によりますと、2日午前4時すぎ、ひたちなか市の那珂川にかかる県道の橋の上で、「人が倒れている」と110番通報がありました。倒れていたのは矢部孝一さん（30）で、頭部に車にひかれた痕があり、その場で死亡が確認されました。現場には平行して歩行者用の橋がかかっていますが、矢部さんが倒れていた