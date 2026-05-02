お笑いコンビ、ダウンタウンの松本人志（62）が2日、独自のプラットフォームでコンテンツを配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」で、タレント伊集院光（58）をゲストに招いたトークを無料で配信した。この日は観覧客に加え、報道陣を招いて公開。通常よりも1時間早い、午後6時からの生配信だったが、松本は冒頭で「オレがボクシング（井上尚弥と中谷潤人の4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチ）を見たいから、いつ