俳優のウィル・アーネット(55)が、スーパーモデルのキャロリン・マーフィー(52)と破局したと報じられている。映画「これって生きてる？」が公開中のウィルは、3月に行われた今年のアカデミー賞にもキャロリンを同伴していなかったことで、その関係に暗雲が漂っているのではないかと噂されていた。 【写真】2人の子をもうけた元妻の女優スーパーモデルとタイプ全然違う 2