HIMARI、日本国内でデビューリサイタル NHKスペシャル「バイオリニスト HIMARI 14歳、その響きの先に」が、５月３日午後９時から放送される。世界最高峰の音楽学校にわずか10歳で合格、世界の名だたる楽団と共演するなど、世界がその才能に熱い視線を送る14歳のバイオリニストHIMARI。「NHKスペシャル」は、HIMARIのデビューイヤー、１年に密着。特別に取材が許可された学校内で繰り広げられる独創的な授業の様子や