◆高校野球春季兵庫県大会▽準決勝報徳学園６ー１明石商（２日・ウインク球場）報徳学園の最速１４４キロ右腕・谷口哲聖（てっしょう、２年）が準決勝の明石商戦で公式戦初先発し１失点完投した。大角健二監督（４５）が「先発は初めてですが、相手のバッテリーも２年生なので燃えてくれれば…」との期待に好投で応えた。「初先発で緊張があったのかも」と初回に３安打を浴び１点を失うが、２回以降は、わずか被安打１の４