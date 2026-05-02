プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝と、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との一戦は２日、東京ドームでゴングが鳴る。びに尚弥の弟でＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝は、ＷＢＣ同級４位・井岡一翔（３６）＝志成＝の挑戦を受ける。両タイトルマッチを前に、会場には史上初の３階級４団体統一王者で昨年１２月に現役引退を表