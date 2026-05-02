◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５巨人（２日・甲子園）必死に食らいついた。巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）が２点を追う７回、チーム初得点となる適時打を放った。０―２で迎えた７回２死一、三塁。「ヒットがあんまり出ない中で、ボビー（ダルベック）と岸さん（岸田）がヒットで繋いでくれた。どんな形でもいいので、なんとか１点取れば流れが変わるかなと思っていた」。先発・大竹の４球目、外角１１９キロチ