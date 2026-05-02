埼玉県で確認された麻しん（はしか）患者が、感染させる可能性がある期間に長野県内を訪れていたことが分かりました。長野市保健所と川口市保健所（埼玉）によりますと、20代の麻しん（はしか）患者は、4月25日の朝に長野市のホテル・ニュー長野ネクストから市内にあるエムウェーブへタクシーで移動し、午前8時30分から午後5時30分ごろまでエムウェーブを利用しました。その後、再びホテルに戻り、翌26日