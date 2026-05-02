◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５巨人（２日・甲子園）巨人の佐々木俊輔外野手が３号３ランを放った。「ちょっと（バットの）先だったかなと思いますけど、甲子園のライトのポール際、いいところに飛んでくれました」と振り返った。１―７の９回。中山の四球、ダルベックの安打で無死一、二塁の好機を作ると代打として打席に送られた。「いい形でしたし、ただ自分のバッティングしようと思って打席に入りました」。３番手・モ