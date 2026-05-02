女優今田美桜（２９）が１日に東京都内で行われた「ドリームジャンボ宝くじ」「ドリームジャンボミニ」のイベントに出席し、大人の雰囲気が増したふんわりウエーブ髪が話題になっている。イベントには共にＣＭキャラクターを務める吉岡里帆と登場。今田は、ゆったりとしたブラウン系のジャケット＆パンツスタイル。これまでストレートのイメージがあった髪をセンターでわけ、両サイドにふんわりと流したウエーブ髪で、エレガン