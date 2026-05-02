世界最大として知られる犬種の子犬が、生後6ヶ月を迎えたお姿が話題になっています。まだまだ『子犬』と呼べる月齢のはずなのに…？ 衝撃を呼んだ成長っぷりとまさかの光景は記事執筆時点で21万回を超えて表示されており、1万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『本当に子犬…？』まだ生後6ヶ月の子犬→AIを疑うほどの『衝撃的なデカさ』】 『世界最大の犬種』の子犬が生後6ヶ月を迎えた結果 Xアカウ