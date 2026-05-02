交通事故や脳卒中などにより脳に損傷を受け発症する高次脳機能障害。高次脳機能障害のある人は全国におよそ22万7000人、新潟県内にはおよそ3800人いるといわれます。目には見えない障害で誤解や偏見を受けるケースも。当事者、家族が抱える悩みや不安に耳を傾けます。 ■見えない障害と闘う 仲睦まじく手をつなぐ母と娘。公園を訪れ季節の移ろいを感じることが習慣になりました。新潟市に住む渡辺徳子さん(69)と