◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５巨人（２日・甲子園）巨人・岸田行倫捕手（２９）が「６番・捕手」で先発し、今季１号ソロを放った。１―７の大量ビハインドで迎えた９回。代打・佐々木が３号３ランを放った直後、右腕・モレッタの高め直球を豪快に振り抜いた。左翼席にたたき込む強烈な一撃。「強いスイングを心掛けて、しっかり仕留められてよかった」と敗戦の中で意地を見せた。６回にも反撃につながる中前打を放ってお