今年１月の第１０２回箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を果たした青学大が２日、新潟・妙高市の妙高高原でゴールデンウィーク合宿をスタートした。今季に創設された女子長距離・駅伝チームの芦田和佳（のどか、１年）、池野絵莉（かいり、１年）や青学大を練習拠点とするＧＭＯインターネットグループの吉田祐也（２９）、黒田朝日（２２）、コモディイイダの宇田川瞬矢（２２）らも参加。スキーシーズンが終わり、車がほとんど通