◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―４中日（２日・マツダスタジアム）中日は連敗を３で止めた。大野雄大投手が６回無失点で今季３勝目。節目の通算１００勝に到達した。無得点で迎えた７回１死二塁では、その大野の代打で出場した阿部寿樹内野手が左前打で好機を広げ、一挙４得点。左腕に勝利投手の権利をプレゼントした。井上一樹監督は「きょうも頼もしいピッチングでした」と拍手。「節目だからではなく、パフォーマンスとして