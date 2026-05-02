ヤクルト、ソフトバンク、ＭＬＢで活躍した五十嵐亮太さんが２日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。ＭＬＢ１年目の悲しい思い出を明かす一幕があった。今回は「プロ野球選手が目指す憧れの場所メジャーリーグの真実！」と題して、元メジャーリーガーが集結し、ＭＬＢ特有の習慣などを明かした。メッツ、ヤンキースで活躍した五十嵐さんは「１年目にバスの移動中に『ルーキーだからやれ！