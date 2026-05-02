◆ファーム・リーグ巨人５―１広島（２日・ジャイアンツタウン）巨人の森田駿哉投手（２９）が２戦連続の快投を見せた。先発で登板して６回３安打無失点。奪った三振は２つながら、打たせて取る投球でテンポ良く６９球で投げ切った。「変化球の精度も良くなってきている。トレーニングを継続してできているので、そこが一番いいのかな」とうなずいた。前回登板となった４月２５日のファームリーグ・中日戦（ナゴヤ球場）でも