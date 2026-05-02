◇セ・リーグ中日4―0広島（2026年5月2日マツダスタジアム）中日の大野雄大投手（37）が、2日の広島戦で6回無失点に抑えて、通算100勝目を手にした。ヒーローインタビューで大野は「本当に自分の力だけでは100も勝てなかったと思いますし、僕にかかわってくださった方々に感謝の気持ちを伝えたい。いつも応援してくださって100勝届けられてよかったと思います」と感謝の言葉を口にした。また、「100勝は通過点」と語っ