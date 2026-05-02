◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１４節横浜ＦＭ―水戸（２日・日産スタジアム）横浜ＦＭがホームで水戸と対戦し、１―１から突入したＰＫ戦で１―３で敗れた。千葉戦から中２日のため、先発６人を入れ替えた一戦。前半５分、ＦＷオナイウ情滋の左ＣＫを、ＦＷ谷村が頭で合わせて２戦連発となる得点で先制点を奪った。ここまで加入後ゴールを決めれば９戦全勝の不敗神話を継続するエースの一発でリードを奪うも、先生以