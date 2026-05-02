◆パ・リーグソフトバンク５―０楽天（２日・みずほペイペイドーム）楽天のドラフト３位・繁永晟内野手（２３）＝中大＝がソフトバンク戦で１軍デビューした。５点を追う９回先頭で代打で出場。この日、１軍昇格した繁永は上茶谷が投じた初球の直球に反応した。積極的に仕掛けたが、プロ初打席は中飛。福岡出身のルーキーは「（歓声は）すごかったです。まず１球目を振れるように準備していた。あとの捉えられる、捉えられな