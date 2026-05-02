お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢（５０）が２日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。ＹｏｕＴｕｂｅｒ・ヒカルに端を発する「タモリ面白くない」問題に言及した。ヒカルは４月２０日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで「タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からない」と発言。同席したカジサックこと梶原雄太も同調し、炎上した。騒動に触れた真栄田は「人に、お前面白くないって言われ