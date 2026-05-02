【漫画】本編を読む『最後の晩ごはん』（森永あぐり：漫画、椹野道流：漫画原作、くにみつ：キャラクター原案/KADOKAWA）は、椹野道流氏による人気の料理青春小説を原作にした作品で、人生につまずいた青年が、定食屋での出会いを通して少しずつ前に進んでいく姿を描いている。主人公は、若手イケメン俳優の五十嵐海里。彼はねつ造されたスキャンダルによって芸能活動を休止せざるを得なくなり、仕事も名声も一気に失ってしまう