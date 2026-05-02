虎の主砲の勢いが止まらない。阪神は２日の巨人戦（甲子園）に７―５で勝利し、聖地での伝統の一戦初白星をゲット。虎の主砲・佐藤輝明内野手（２７）が３戦連続となる猛打賞を記録し、チームを勝利に導いた。初回は二死二塁からＧ先発・又木のシュートを左翼線に運んで先制の適時二塁打。５回も中前打を放つと、７回は先頭で打席に立ち大量得点につながる右翼への二塁打をマークした。さらに８回にはリーグ単独トップに躍り