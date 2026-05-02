メ～テレ（名古屋テレビ） 北アルプスの岐阜県側の玄関口岐阜県高山市の奥飛騨温泉郷では、県の職員たちが登山者に遭難防止を呼びかけました。 連休中、北アルプスの岐阜県側の玄関口、新穂高には槍ヶ岳や西穂高岳などに登る人たちが多く訪れます。 新穂高センター前では2日、岐阜県の職員と岐阜県警の山岳警備隊員が登山者に登山届の提出や遭難防止を呼びかけました。 北アルプスの山頂は雪が積もってい