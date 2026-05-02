メ～テレ（名古屋テレビ） 5月2日午後6時28分ごろ、奈良県を震源とする最大震度4の地震が発生しました。 三重県内では最大震度4の揺れが観測されています。 最大震度4を観測したのは三重県、奈良県、和歌山県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは70km。地震の規模を示すマグニチュード(M)は5.7と推定されます。 三重県 【震度4】 尾鷲市 熊野市 三重紀北町 【震度3】