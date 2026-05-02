俳優クォン・サンウと女優ソン・テヨンの長男が、アメリカで本格的に運転を始めた。5月2日、YouTubeチャンネル「Mrs.ニュージャージー ソン・テヨン」には、「息子ルッキとニュージャージードライブ」というタイトルの動画が公開された。【写真】遺伝子強すぎ…ルッキ君、“高身長イケメン”と話題ソン・テヨンは、週末の6時30分から、息子のサッカーの送迎ために素早く動き、「ほかの子たちは皆自分で運転して来た。ルッキも、早