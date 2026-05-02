【モデルプレス＝2026/05/02】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が5月2日、スタジアムツアー『ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜』（5月4、5日開催）大阪公演のために来阪した写真が公開された。【写真】ミセス、大阪入りの貴重ショット公開◆ミセスが来阪最新曲にしてNHK連続テレビ小説「風、薫る」主題歌の「風と町」のMusic Videoを公式YouTubeチャンネルで公開したばかりの、Mrs. GREEN APPLE