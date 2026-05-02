大学生活のスタートとともにやってくる「新歓」。サークルや部活の歓迎会は、新しい友だちや恋人を見つける絶好のチャンスです。しかし、その場を狙っている「クズ男」も少なくありません。「やさしくて面倒見がいい先輩だと思ったのに、実は…」そんな後悔をしないためには、事前にクズ男の特徴を知り、対策を立てることが大切です。そこで今回は、大学1年生が「新歓で気をつけるべきこと」を、体験談やインタビューをもとにご紹