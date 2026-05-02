お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとした疑問にオールアバウトの専門家が回答するコーナーです。今回は、普通預金に入れておくお金についてです。◆【マンガ】元銀行員が教える！使わない口座にお金を放置しているとどうなる？Q：普通預金に入れておきたい金額はいくら？「普通預金に、いくらぐらい入れておけ