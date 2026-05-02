佐賀県藤津郡太良町に位置する「たら竹崎温泉」は、有明海西岸に湧き出る亀の瀬温泉、たら竹崎温泉、太良嶽温泉という3つの温泉の総称です。地下約1,300mから汲み上げられる源泉は、泉温45.5度、湧出量1日346トンを誇ります。泉質はナトリウム炭酸水素塩泉で、無色透明ながらもわずかに塩味を感じられるのが特徴。肌がしっとりすると評判で、「美肌の湯」として親しまれています。また、この温泉地がある太良町（たらちょう）は、