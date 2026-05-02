言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、かむほどに味わい深い海の幸、鋭い音で開始や終わりを告げる道具、そして1日の汚れを落として寛ぐための空間という、3つの言葉を用意しました。それぞれの言葉が活躍する場面を頭の中に描き、パズルのピースを埋めるように共通の2文字を導き出しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□めほいっ□□ば□