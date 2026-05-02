Image: 無印良品公式サイト ROOMIE 2026年2月16日掲載の記事より転載 ファイルボックスやスタッキングシェルフなど、収納用品の名作が豊富な無印良品。わが家の収納も気づけば無印だらけになっていますが、唯一まだ持っていなかったのが「折りたたみコンテナ」。ずっと気になっていたアイテムではあるものの、使いやすそうな小さいサイズにはこれまで横に窓がなく、積み上げたときに中身を取