伊勢崎市の河川敷で５９歳の男性の遺体が見つかりました。警察は窃盗の疑いで逮捕された男が何らかの事情を知っているとみて死体遺棄事件として捜査しています。 遺体で見つかったのは前橋市富士見町石井のパート小渕和則さん（５９）です。警察によりますと先月２８日、伊勢崎市長沼町の利根川の河川敷で土に埋まった状態の遺体を警察官が発見しました。遺体はその後、小渕さんと判明しましたが、損傷が激しく、亡くなっ