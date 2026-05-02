バレーボールＳＶリーグ女子の群馬グリーンウイングスがシーズン報告会を開き感謝とともに来シーズンのさらなる飛躍を誓いました。 高崎市で開かれたシーズン報告会には斎藤真由美ゼネラルマネージャーや坂本将康ヘッドコーチをはじめ選手２０人が出席しました。 坂本ヘッドコーチは「皆さんの声援が勇気となって力となって結果を出すことができました」と