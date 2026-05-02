春の関東高校野球県予選は２日高崎城南球場で準決勝２試合が行われ、関東大会出場をかけ、熱戦が繰り広げられました。 勝てば、春の関東大会出場が決まる準決勝。第１試合は、秋の王者・桐生第一と秋ベスト４の前橋商業が対戦しました。１回表、前商は１アウト３塁のチャンスで、打席には３番林。センター前に落ちるタイムリーヒット。クリーンナップの一打で前商が１点を先制します。 前商はつづく２回にも