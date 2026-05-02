大型連休に合わせ各地でイベントが行われる中、甘楽町にあるこんにゃくをテーマにした体験型の施設ではキャベツを使ったユニークな催しが始まりました。 キャベツにかぶりつく人たち。こんにゃくパークで春の大型連休に合わせてきょうから始まったイベントの一つキャベツの丸かじりです。 こちらの施設では物価高の中、近場でお得に楽しんでもらおうと去年から、「野菜王国ぐんま」の特産品キャベツを使った