大型連休後半となった２日、ふるさとや行楽地に向かう人たちで高速道路や鉄道が下りのピークを迎えました。 高速道路各社によりますと、下りは２日が最も込み合い朝から渋滞が発生しました。日本道路交通情報センターによりますと下り線では午前１１時ごろ関越自動車道の藤岡ジャンクション付近を先頭に埼玉県の鶴ケ島ジャンクションにかけて断続的に約４０キロの渋滞となりました。 一方、２日の新幹線の下りは自