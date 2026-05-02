◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―ＤｅＮＡ（２日・神宮）ＤｅＮＡ・石田健太投手が２日、２年ぶりに１軍昇格した。左肩の故障の影響で長らくリハビリ生活が続いた。久々の戦列復帰に「２年弱かかってしまいましたけど、その期間中にいろいろな方に携ってもらって、良くなったり悪くなったりを繰り返しながらでしたけど、ここまで登録してもらえるというところまでたどり着くことができた」と感慨深い様子でここまでの道のりを振