国際情勢の悪化を背景に核弾頭を増強するなど軍備拡大を進めるフランス。若者世代に義務づけられている“1日兵役”がより強化されている実態を取材しました。記者「ここでは参加者がレーザー銃を手に持ち、射撃の練習が行われています」フランス軍の施設で、教官の合図とともに一斉にレーザー銃を構える若者たち。フランス政府はおよそ30年前に徴兵制を廃止した代わりに、16歳から25歳の国民に一日だけ軍隊で教育を受ける義務を課