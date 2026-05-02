◇MLB ホワイトソックス8-2パドレス(日本時間2日、ペトコ・パーク)ホワイトソックスに所属する村上宗隆選手がこの日、2回に13号3ランを放つなど活躍。チームは8得点を奪い大勝しました。今季からメジャーに挑戦する村上選手は、開幕から持ち前の打撃力を発揮しています。本塁打数13本は今季ア・リーグだけでなく両リーグ通じて単独トップの記録です。ヨルダン・アルバレス選手やアーロン・ジャッジ選手ら並みいるスラッガーを上回