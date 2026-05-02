五輪3大会連続出場の競泳日本代表・池江璃花子（25＝横浜ゴム）が1日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。白血病の闘病時に病室で見ていたものについて語った。池江は高校1年生だった16年リオ五輪では7種目に出場し、女子100メートルバタフライでは5位入賞。だが18歳だった19年に白血病が発覚し、過酷な闘病の末に復帰。21年東京五輪ではリレー3種目に出場、24年パリ五輪にも3種目に出場した。MCの笑福