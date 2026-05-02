２日午後６時２８分頃、奈良県を震源とする地震があり、三重県尾鷲市や奈良県御所市、和歌山県御坊市などで震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約７０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５・７と推定される。各地の主な震度は次の通り▽震度４三重県尾鷲市、熊野市、紀北町、奈良県御所市、宇陀市、天川村、下北山村、和歌山県御坊市、田辺市、新宮市、湯浅町、みなべ町