男子テニスで、元世界ランキング４位、２０１４年全米準優勝の錦織圭（ユニクロ）が１日に、今季限りでの引退を表明してから一夜明けた２日、恩人・盛田正明氏から色紙が届いた。直筆で「盛田正明からの提言」として、「テニスもビジネスも厳しい目標こそ成功への第一歩」と、エールが書かれていた。盛田氏は、「ソニー」の創始者のひとり、盛田昭夫氏の実弟で、私財を投じて２０００年に盛田正明テニス・ファンド（ＭＭ