◆パ・リーグソフトバンク５―０楽天（２日・みずほペイペイドーム）楽天がソフトバンクに敗れ、６連敗を喫した。借金は今季最多の４。楽天の三木肇監督は「選手は最後まで諦めずにしっかり頑張ってやっている。当たり前だけども、選手たちは頑張ってるんで、何とか明日、連敗を止められるようにと思ってます」と絞り出した。一発攻勢に沈んだ。両チーム無得点の３回。先発したウレーニャが２本の安打と四球で２死満塁のピン