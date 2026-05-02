◆第２７回兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２（５月６日１６時１５分発走、園田競馬場・ダート１４００メートル）＝枠順確定３歳馬による注目のダートグレード競走に挑む１１頭（ＪＲＡ５、兵庫４、他地区２）の枠順が５月２日に確定した。ＪＲＡ勢では、昇竜Ｓまで２連勝中のスマートジュリアス（牡３歳、栗東・中村直也厩舎、父モズアスコット）は３枠３番。武豊騎手は勝てば２００３年ビッグウルフ、０８年ナンヨーリバー、