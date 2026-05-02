「国宝級イケメン」殿堂入りの「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の八木勇征が、別人ショットを披露した。八木は２日までに自身のインスタグラムを更新。「映画『ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ』本日公開です神々廻というキャラクターを演じられたこと大変光栄です。原作者の鈴木先生、福田監督、関係者の皆様本当にありがとうございます」と記し、ＳｎｏｗＭａｎ・目黒蓮主演の映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」（福田雄一監督）