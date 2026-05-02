プロボクシングＷＢＡ世界バンタム級正規王者の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝が２日、自身のインスタグラムを更新し、同日に行われたボクシング興行「ＴＨＥＤＡＹ」（東京ドーム）にＷＢＯ世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国、帝拳＝らと来場した様子を投稿した。同興行で行われるＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチで王者・井上拓真―挑戦者・井岡一翔が対戦。元々は堤が井岡に対戦要求したが、井岡