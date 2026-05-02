Mrs. GREEN APPLEが現在、スタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』を開催中で、あさって4日からはヤンマースタジアム長居での大阪公演2日間を控えているが、本番2日前となったきょう2日、メンバーが早くも大阪入りした模様が写真で公開された。【写真】仲良く…大阪入りでポーズを決めるMrs. GREEN APPLE同ツアーは、MUFGスタジアム(国立競技場)で4月と7月に計4日間、そして大阪・ヤンマースタジアム長居