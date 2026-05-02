モデルの畑野ひろ子（50）が2日、自身のインスタグラムを更新。夫で元サッカー日本代表の鈴木啓太氏（44）とのドレスアップした2ショットを公開した。「横浜国際映画祭の前夜パーティーに夫婦で参加させていただきました」とつづり、正装した夫婦ショットを公開。畑野は黒のロングドレス、鈴木氏はちょうネクタイのタキシードを着こなした。「オープニングのMay.Jさんの生歌に大興奮。トラヴィス・ペインさんのダンスショー