午後6時28分頃、東海地方、近畿地方で震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。【映像】震度4を観測した地域震源 奈良県深さ 70km M5.7震度4尾鷲市 熊野市 三重紀北町 御所市 宇陀市 天川村 下北山村 御坊市 田辺市 新宮市 湯浅町 みなべ町 日高川町 白浜町 太地町 古座川町震度3半田市 蒲郡市 愛知美浜町 津市 伊勢市 松阪市震度3 鈴鹿市 名張市 伊賀市 多気町 三重明和町 大台町 玉城町 三重大紀